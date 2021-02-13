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7-местный Jeep Compass показали на первом рендере

От: Алексей Шмидт
Jeep Grand Compass. Рендер: Kleber Silva

В конце прошлого года в Сеть утекли первые шпионские фотографии 7-местной версии кроссовера Jeep Compass. Основываясь на тех снимках бразильский художник Клебер Сильва нарисовал первый рендер этой модели.

Ранее в Jeep подтвердили, что новый кроссовер будет не просто вытянутым Compass, а, скорее, другим автомобилем с индивидуальными чертами. 

Очевидное изменение по сравнению с коротким Compass – вытянутая колесная база и увеличенный задний свес, позволяющий вместить третий ряд сидений. При этом ожидается, что кресла второго ряда в удлиненной модели будут сдвигаться в продольном направлении и складываться.

По информации бразильских СМИ, автомобиль получит название Grand Compass. Под его капотом будут работать 2-литровый дизельный агрегат Multijet мощностью 200 лошадиных сил, сочетающийся с 9-скоростным «автоматом», а также новый 1,3-литровый бензиновый турбомотор, выдающий 180 л.с., для которого предложат вариатор. 

Производством новинки займется предприятие Fiat Chrysler Automobiles в Бразилии, где сейчас собирают 5-местный Jeep Compass, Jeep Renagade и Fiat Toro. 

Премьера автомобиля запланирована на вторую половину 2021 года. Кроме Южной Америки продавать 7-местный Compass будут в Индии. О других рынках информации пока нет. 

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