Длиннобазная Skoda Octavia готовится к выходу в продажу

Skoda Octavia Pro. Фото: Skoda

Четвертое поколение лифтбэка Skoda Octavia, представленное еще в 2019 году, недавно дебютировало в России, а вскоре появится и в Китае, причем не только в обычной версии, но и удлиненной.

Автомобиль получит к своему традиционному названию приставку Pro и будет отличаться от оригинальной модели растянутой колесной базой на 44 мм – до 2730 мм.

Вся прибавка, как это часто происходит с такими модификациями, придется на расстояние между первым и вторым рядами сидений.

Skoda Octavia Pro. Фото: Skoda

Внешне определить удлиненную Octavia можно будет по использованию переднего бампера от спортивной версии RS, а также по иной в сравнении с европейской моделью графике задних фонарей.

В России Skoda Octavia продолжат продавать в версии со стандартной колесной базой и кузове лифтбэк. Производством автомобиля занимается предприятие «ГАЗ» в Нижнем Новгороде. Стартовая цена – от 1 миллиона 409 тысяч рублей.