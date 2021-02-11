Новую Skoda Fabia показали на первом тизере

Новая Skoda Fabia. Фото: Skoda

Компания Skoda опубликовала тизер четвертого поколения модели Fabia, премьера которого состоится весной этого года.

В основе хэтчбека будет лежать модульная платформа MQB-A0, позволившая сделать кузов новой Fabia жестче на кручение, тем самым повысив ее пассивную безопасность. Ожидается, что автомобиль станет крупнее, а отсек его багажного отделения увеличится на 50 литров.

В список двигателей должны войти самые прогрессивные силовые агрегаты, относящиеся к поколению Evo. Трансмиссии будут прежними: «механика» или 7-диапазонный «робот» DSG. Привод только передний.

Версия новой Skoda Fabia в кузове универсал выйдет после дебюта хэтчбека.