Большой кроссовер Geely на базе Volvo: новые подробности

Geely KX11. Фото: Geely

Проект кроссовера Geely KX11 постепенно обрастает новыми подробостями. В декабре появились его первые фотографии без камуфляжа, а теперь стала известна некоторая техническая информация.

Автомобиль должен стать самой большой моделью, разработанной на «вольвовской» платформе CMA (Compact Modular Architecture). По габаритам KX11 будет сопоставим с Hyundai Santa Fe. Длина составит 4770 мм, ширина – 1895 мм, высота – 1689 мм, а размер колесной базы окажется равен 2845 мм, что даже больше (на целых 80 мм), чем у «корейца».

Кроссовер оснастят 18- и 20-дюймовыми колесными дисками, и, вероятно, третьим рядом сидений (пока не подтвержден). В арсенал автомобиля войдут панорамная крыша и камеры кругового видеообзора.

Geely KX11. Фото: Geely

Продавать новый Geely KX11 будут с 2-литровым бензиновым турбомотором с двумя вариантами форсировки – 218 и 238 лошадиных сил. О вариантах трансмиссий пока ничего неизвестно. Скорее всего, в качестве них используют классический «автомат» или преселективный «робот».

Полноценная премьера Geely KX11 запланирована на март 2021 года. Не исключено, что автомобиль будут продавать и в России.