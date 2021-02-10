В Сети сравнили современную и советскую «Ниву»

Лада Нива. Коллаж: Daily-Motor.Ru

Отечественный внедорожник «Нива», производство которого стартовало в далеком 1977 году, за годы своей конвейерной жизни пережил как минимум два крупных обновления. Первый рестайлинг затронул его экстерьер, а второй – интерьер. В Сети провели сравнение, чем отличается старая советская «Нива» от современной.

Первым очевидным отличием был назван двигатель. Если раньше внедорожник ВАЗ-2121 комплектовался 1,6-литровым мотором на 80 лошадиных сил, то сейчас его оборудуют усовершенствованной версией этого агрегата с электронным впрыском и гидрокомпенсаторами. Рабочий объем вырос до 1,7-литра, а мощность прибавила 3 лошадиные силы – до 83 л.с.

Еще одно неоспоримое новшество современной «Нивы» – это ее 5-ступенчатая «механика», пришедшая на смену 4-скоростной. Новая коробка передач позволила сделать внедорожник немного экономичнее. Максимальная скорость при этом осталась практически без изменений. Сейчас она составляет 137 километров в час против прежний 135 км/ч.

Интерьер старой и новой «Нивы» (сверху-вниз). Коллаж: Daily-Motor.Ru

Другим стал и интерьер. Прошлый год принес внедорожнику новую переднюю панель, выполненную в более современном стиле. Кроме того, в салоне автомобиля была улучшена эргономика. На смену архаичным ползункам управления «климатом» пришли три вращающиеся шайбы, а заслонки отопитель и рециркуляции воздуха впервые стали работать на электрических приводах.

С последним рестайлингом дизайнеры «АвтоВАЗа» также увеличили объем перчаточного ящика, установили формованный потолок, а также «врезали» в центральную консоль две 12-вольтовые розетки.