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Объявлены цены и комплектации нового Kia Stinger для России

От: Алексей Шмидт
Обновленный Kia Stinger. Фото: Kia

Компания Kia рассекретила список комплектаций и прайс-лист на обновленный фастбэк Stinger для России. Автомобиль станет доступен для покупателей на российском рынке с 15 марта 2021 года.

Реформенная модель будет предлагаться в РФ сразу в девяти вариантах комплектаций с прежними 2- и 3,3-литровыми бензиновыми турбомоторами, 8-диапазонным «автоматом», приводом на заднюю ось или модернизированной динамической системой полного привода с опциональным дифференциалом повышенного трения.

Стоимость базового варианта рестайлингового Stinger стартует с отметки в 2 миллиона 409 тысяч 900 рублей. За «топовое» исполнение реформенного фастбэка будут просить 3 миллиона 799 тысяч 900 рублей. 

Обновленный Kia Stinger. Фото: Kia

C обновлением Kia Stinger получил усовершенствованный комплекс безопасности ADAS и расширенные возможности информационно-развлекательной системы. В дизайне экстерьера появились новые выразительные элементы, а интерьер был дополнен новыми вариантами отделки.

Интерьер обновленного Kia Stinger. Фото: Kia

Производство автомобиля ведется на мощностях калининградского предприятия «Автотор».

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