Skoda решила проблему новой Octavia, из-за которой не выдавала машины

Skoda Octavia. Фото: Skoda

В конце прошлой недели в Сети появилась информация о том, что дилеры Skoda отказываются выдавать автомобили Octavia нового поколения клиентам в России. Причем многие из покупателей не могли получить машины, оплаченные еще в начале января.

Причина заключалась в бортовой системе экстренного реагирования «ЭРА-Глонасс», которая на выпущенных машинах была отключена. Ее активацией занимался дилер, делая это перед выдачей автомобиля клиенту. Выяснилось, что проблема связана с программой ошибкой, из-за которой VIN-коды только сошедших с конвейера машин не отображаются в системе оператора «ЭРА-Глонасс», что не позволяет дилеру активировать систему.

Как стало известно Daily-Motor.Ru со ссылкой на профильные форумы, компании удалось побороть проблему с системой экстренного оповещения и автомобили уже начали выдавать покупателям. А у тех клиентов, у которых Глонасс мигал красным, система заработала в штатном режиме.

«Ну наконец-то у меня позеленел глонасс. Больше косяков не замечал», – написал читатель форума «Octavia Club», слова которого подтвердил еще один владелец новой машины.