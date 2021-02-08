Citroen Berlingo встанет на конвейер завода в Калуге

Citroen Berlingo. Фото: Citroen

Сейчас предприятие ПСМА, расположенное под Калугой, вовсю выпускает «каблучки» Peugeot Partner. Вскоре к нему присоединится собрат под маркой Citroen, именующийся Berlingo.

Как и в случае с моделью Partner, калужский завод будет собирать предыдущую генерацию Berlingo. Автомобиль предложат как в стандартном, так и удлиненном вариантах кузова.

Техническое наполнение Citroen Berlingo российской сборки окажется идентичным его соплатформеннику Peugeot Partner: это 1,6-литровый бензиновый бензиновый двигатель мощностью 115 лошадиных сил, а также 90-сильный «дизель». Трансмиссия – безальтернативная МКП.

В арсенал базовой версии Berlingo войдут: светодиодные ДХО, система стабилизации, водительская подушка безопасности, а также помощник водителю при трогании на склоне.

Список комплектаций и цены на Berlingo объявят позже. Скорее всего они окажутся близки к прайсу Partner, за который просят минимум 1 миллион 200 тысяч рублей за бензиновую версию с кузовом стандартного размера. О появлении пассажирских версий Peugeot Partner и Citroen Berlingo на российском рынке – информации нет.