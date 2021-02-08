Первый кроссовер Ferrari заметили на зимних тестах

Ferrari Purosangue. Фото: instagram

Компания Ferrari продолжает подготовку к запуску своей самой практичной модели – кроссовера Purosangue. Автомобиль был замечен накануне фотошпионами в ходе тестов на заснеженных дорогах Скандинавии.

Премьера Ferrari Purosangue, известного также под внутризаводским индексом F175, должна состояться примерно через год. Автомобиль призван значительно расширить потребительскую аудиторию компании, а также помочь легендарной итальянской марке в финансовом плане.

Подробности о первом кроссовере Ferrari пока держатся в секрете, но ранее стало известно, что автомобиль может получить полноценный четырехместный салон. Автомобиль оснастят двумя вариантами гибридных силовых установок на базе V8 и V12 мощностью 700 и 800 лошадиных сил соответственно.

По некоторым данным, следом за Purosangue в продажу выйдут еще несколько практичных модели Ferrari, которые будут полностью электрическими.