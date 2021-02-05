FAW анонсировал для России новый стильный кроссовер

FAW Bestune T77. Фото: FAW

Китайский автопроизводитель FAW сообщил о скором запуске в продажу в России нового кроссовера. Соответствующий анонс появился на официальном сайте бренда.

На главной странице русскоязычного портала FAW по-прежнему продемонстрированы две представленные на нашем рынке SUV-модели, но рядом с ними появился кроссовер Bestune T77. Под картинкой автомобиля опубликована подпись со словами «Скоро в продаже».

Фото: скриншот с сайта faw-motors.ru

Напомним, на домашнем рынке FAW Bestune T77 продают с 1,2- и 1,5-литровыми турбомоторами мощностью 143 и 169 лошадиных сил соответственно. Связку обоим составляет 6-ступенчатая МКП или 7-диапазонный «автомат». Привод – безальтернативный передний.

Сейчас в линейку FAW в России входят два кроссовера: Besturn X40 и Besturn X80. Цены на них стартуют от 1 миллиона 50 тысяч рублей.