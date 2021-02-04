Kia Soul обновился в России и подорожал

Kia Soul. Фото: Kia

Kia назвала все изменения обновленного городского кроссовера Soul. С рестайлингом автомобиль обзавелся новыми мультимедийными возможностями и дополнительными функциями комфорта и безопасности.

Отныне большинство комплектаций Soul доступны для росийских покупателей с 8-дюймовым дисплеем мультимедийной системы, которая стала поддерживать интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto, а также сервисы Яндекс.

Во всех вариантах исполнения автомобиль получил систему напоминания о присутствии пассажиров на заднем ряду сидений, а начиная с комплектации Prestige Soul теперь можно заводить со штатного ключа (расстояние о 30-50 метров).

Kia Soul. Фото: Kia

Моторная линейка автомобиля, несмотря на обновление, осталась без изменений. Его продолжат продавать с тремя вариантами бензиновых двигателей, включающих в себя 1,6-литровый «атмосферник» MPI на 123 лошадиные силы, 2-литровый агрегат MPI на 150 л.с., а также 1,6-литровый «наддувный» мотор мощностью 200 лошадиных сил. Трансмиссии те же, что и раньше: «механика», 6-ступенчатый «автомат» и 7-диапазонный «робот».

Цены на автомобиль уже объявлены: от 1 миллиона 149 тысяч 900 рублей до 1 миллиона 484 тысяч 900 рублей. С учетом предыдущего прайса, Soul со сменой модельного года подорожал на сумму в 35 тысяч рублей.