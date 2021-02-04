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Новый Nissan Terrano показали на первом рендере

От: Алексей Шмидт
Новый Nissan Terrano. Рендер: SRK Designs

Ходят слухи, что концепт-кар Dacia Bigster со временем может превратиться в третье поколение кроссовера Renault Duster. А учитывая, что Nissan Terrano до этого был перелицованной версией «Дастера», можно предположить, что обновленная японская модель, как и новый «Пыльник», будет спроектирована на базе CMF-B LS.

Эта же платформа, напомним, ляжет в основу серийного кроссовера Dacia Bigster, прототип которого был представлен в январе. Индийские дизайнеры, основываясь на его дизайне, нарисовали рендер новой генерации Nissan Terrano.

По мнению авторов изображения, «японец» позаимствует у своего румынского собрата не только «тележку», но и брутальный силуэт.

При этом отличаться от Bigster новый Terrano будет своей фирменной радиаторной решеткой с V-образной металлической планкой, по бокам которой размещены фары со светодиодным наполнением.

В бампер будут интегрированы блоки противотуманок с вертикальным расположением, а задние дверные ручки, судя по рендеру, расположат не в традиционном месте, а в дверных стойках. 

Таким образом, если дизайнеры угадали с внешним обликом автомобиля, то он окажется больше похож на последний Nissan Patrol, нежели Duster. 

Пока же в России ожидается появление второго поколения Renault Duster, премьера которого состоится 11 февраля. О планах по обновлению Nissan Terrano ничего неизвестно. 

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