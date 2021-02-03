Дешевый кроссовер Hyundai оказался беспомощным на бездорожье

Hyundai AX1. Фото: Motor1

Компания Hyundai готовит к выпуску свой самый компактный кроссовер. На днях автомобиль был замечен в ходе климатических тестов, где показал себя не с лучшей стороны.

Фотошпионы американского портала «Motor1» опубликовали фотографии с испытаний кроссовера, носящего внутрикорпоративный индекс AX1. Автомобиль, судя по снимкам, застрял в снегу. Сначала его пытались вытолкать из сугроба несколько человек, но выбраться из заточения AX1 не удалось. В итоге команде испытателей прототипа пришлось прибегнуть к помощи грузовика.

Hyundai AX1. Фото: Motor1

По габаритам Hyundai AX1 должен оказаться схож с Suzuki Ignis длиной 3,7 метра. По последней информации, под его капотом будет установлен 1-литровый бензиновый двигатель на 69 лошадиных сил, ассистировать которому предстоит с механической коробкой передач или 4-диапазонным «автоматом». Привод – только передний.

О том на каких рынка планируется продавать самый компактный, и, соответственно, самый дешевый кроссовер Hyundai, пока неизвестно.