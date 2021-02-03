Обновленный Lada Largus стал еще ближе к «серии»

Обновленный Lada Largus FL. Фото: Lada

Компания «АвтоВАЗ» приступила к сборке обновленного Lada Largus во всех версиях. Ранее предприятие выпускало реформенную модель с индексом FL преимущественно в исполнении Cross.

По данным паблика «AvtoVAZ News», 2 февраля 2021 года с конвейерной линии ПАП B0 только за первую смену сошло 53 единицы Largus Facelift. Примерно такое же количество машин было выпущено во вторую смену. С главного конвейера сходят в основном стандартные пассажирские универсалы, окрашенные в различные эмали.

Таким образом, ежесуточная программа производства нового Largus уже вышла за отметку в 100 машин и вскоре полностью вытеснит с конвейера дорестайлинговый вариант этой модели.

Полноценное серийное производство Largus FL, как ожидается, начнется 4 февраля 2021 года.

Напомним, с обновлением одна из самых популярных моделей «АвтоВАЗа» получила полностью переработанную переднюю часть кузова и новый интерьер, унифицированный с Renault Duster и Lada XRay Cross. Техническое оснащение автомобиля не изменилось.