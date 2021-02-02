Обновленный кроссовер Infiniti QX50 вышел в продажу в России

Infiniti QX50. Фото: Infiniti

В России стартовал прием заказов на обновленный кроссовер Infiniti QX50. Автомобиль доступен для покупателей в пяти комплектациях по цене от 3 миллионов 490 тысяч рублей до 4 миллионов 740 тысяч рублей.

С рестайлингом перемены в QX50 свелись в большинстве своем к внутренней модернизации. Главное из изменений – появление новой мультимедийной системы InTouch с двумя дисплеями и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, которая, как заявляют в Infiniti, получила более мощный процессор, улучшенную штатную навигацию и современный Bluetooth-модуль.

Интерьер обновленного Infiniti QX50. Фото: Infiniti

Обновление принесло QX50 новый вариант окраски кузова (коричневый металлик «Мокка миндаль»), а также другой брелок ключа зажигания.

Кроме того, уже с базовой комплектации QX50 получил опции, ранее доступные только в более дорогих версиях. Это камера заднего вида и задние датчики парковки.

Техническое оснащение кроссовера с рестайлингом не изменилось. Кроссовер продолжат продавать с прежним 2-литровым турбомотором VC-Turbo мощностью 249 лошадиных сил, работающим в паре с бесступенчатым вариатором и подключаемым полным приводом.