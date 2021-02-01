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Трехрядный кроссовер Tata Safari обзавелся прайсом

От: Алиса Шашкова
Tata Safari. Фото: Tata Motors

Компания Tata Motors готовится к запуску в продажу нового кроссовера Safari. Автомобиль будет полностью рассекречен уже через несколько дней – 4 февраля. Тогда же стартует прием заказов. Старт реализации намечен на ближайшие недели. 

Накануне первые экземпляры Safari начали добираться до индийских дилеров. Как и предполагалось ранее, автомобиль представляет собой растянутую версию модели Harrier. Кроссовер получил одинаковую со своим соплатформенником колесную базу, но отличается от него дизайном передней части и кормы.

Кроссовер предложат индийским покупателям с безальтернативным фиатовским 2-литровым турбодизелем мощностью 170 лошадиных сил (350 Нм), сочетающимся с 6-ступенчатой МКП или «автоматом» Hyundai. 

В салоне автомобиля будет установлена мультимедийная система с 8,8-дюймовым сенсорным дисплеем, поддерживающая интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto, аудиосистема с JBL с девятью динамиками и панорамный люк.

Интерьер Tata Safari. Фото: Tata Motors

Цены пока не объявлены, но ожидается, что они будут стартовать с отметки в 2 миллиона 150 тысяч рупий или 2 миллиона 235 тысяч рублей по текущему курсу. Это, для сравнения, примерно в два раза выше, чем стоит Tata Harrier. Продавать Safari будут как в 6-местном, так и 7-местном вариантах интерьера.

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