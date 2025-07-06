ДомойАвтоновости сегодняНовый индийский кроссовер дешевле Hyundai Creta назовут Tata Scarlet

Новый индийский кроссовер дешевле Hyundai Creta назовут Tata Scarlet

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
Tata H2X Exterior 154365 1

Индийская компания Tata Motors разрабатывает новый бюджетный кроссовер длиной около 4-метров, который должен оказаться заметно дешевле бестселлера Hyundai Creta. Машина входит в список из 7 моделей, которые могут дебютировать к 2030 году. Согласно свежей информации, автомобиль получит имя Scarlet, а его дизайн окажется вдохновлен моделью Sierra.

Кроссовер построят на платформе с несущим кузовом, совместимой с двигателями внутреннего сгорания и полностью электрическими силовыми агрегатами.

По слухам, под капотом Tata Scarlet разместится 1,5-литровый бензиновый турбомотор с непосредственным впрыском топлива, который хотят задействовать в новой генерации «паркетника» Harrier. Его максимальная отдача составит 170 лошадиных сил, а крутящий момент окажется равен 280 Нм.

tata h2x 2
Концепт-кар Tata H2X

Некоторые источники указывают на то, что новинка Tata станет конкурентом Suzuki Jimny, но, разумеется, кроссовер с несущим кузовом вряд ли сможет обладать такими же внедорожными качествами, как автомобиль, построенный на лестничной раме. Так что, скорее всего, Tata Scarlet будет позиционироваться как SUV-модель для активного образа жизни и городских условий эксплуатации. 

Снимок экрана 2025 07 06 в 10.59.23 1
Скетч нового компактного кроссовера Tata Motors

Сколько будет стоить машина уже плюс-минус известно. Индийские СМИ пишут, что за автомобиль собираются просить от 800 тысяч до 1 миллиона 790 тысяч рупий в зависимости от версии (от 735 до 1 миллиона 645 тысяч рублей). 

В продажу новинка Tata Motors должна поступить в ближайшие несколько лет. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Tata Motors

Читайте также:

Последние новости:

Новый бюджетный «космический» минивэн Hyundai оформят в духе...

У самой производительной версии недорогого кроссовера Lexus появится...

Популярный бизнес-минивэн Toyota превратился в микро-квартиру на колесах...

Кроссовер Harrier, но не от Toyota, рвется в...

Показан 7-местный кроссовер Toyota Grand RAV4

5-дверный Suzuki Jimny, за которым в Японии выстроились...

Почти как Audi: новый седан Hyundai Avante/Elantra может...

Седан Toyota, который никому не нужен, получит новое...

Новая Toyota Celica удивит среднемоторной компоновкой и мощностью...

Новый спорткар Lexus за 20 млн рублей подловили...

Компакт-кроссовер Kia, хорошо известный в России, примерит «злой»...

Спортивный кроссовер Toyota, скопированный с Ferrari, оказался неинтересен...

Неузнаваемый Toyota Yaris получит «королевскую» версию

Новый спортивный автомобиль Mazda получит имя RX-9 и...

Неубиваемый пикап Toyota готов к переходу в новое...

Стартовали продажи японского микрокара дешевле Lada Granta

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+