Новый индийский кроссовер дешевле Hyundai Creta назовут Tata Scarlet

Индийская компания Tata Motors разрабатывает новый бюджетный кроссовер длиной около 4-метров, который должен оказаться заметно дешевле бестселлера Hyundai Creta. Машина входит в список из 7 моделей, которые могут дебютировать к 2030 году. Согласно свежей информации, автомобиль получит имя Scarlet, а его дизайн окажется вдохновлен моделью Sierra.

Кроссовер построят на платформе с несущим кузовом, совместимой с двигателями внутреннего сгорания и полностью электрическими силовыми агрегатами.

По слухам, под капотом Tata Scarlet разместится 1,5-литровый бензиновый турбомотор с непосредственным впрыском топлива, который хотят задействовать в новой генерации «паркетника» Harrier. Его максимальная отдача составит 170 лошадиных сил, а крутящий момент окажется равен 280 Нм.

Концепт-кар Tata H2X

Некоторые источники указывают на то, что новинка Tata станет конкурентом Suzuki Jimny, но, разумеется, кроссовер с несущим кузовом вряд ли сможет обладать такими же внедорожными качествами, как автомобиль, построенный на лестничной раме. Так что, скорее всего, Tata Scarlet будет позиционироваться как SUV-модель для активного образа жизни и городских условий эксплуатации.

Скетч нового компактного кроссовера Tata Motors

Сколько будет стоить машина уже плюс-минус известно. Индийские СМИ пишут, что за автомобиль собираются просить от 800 тысяч до 1 миллиона 790 тысяч рупий в зависимости от версии (от 735 до 1 миллиона 645 тысяч рублей).

В продажу новинка Tata Motors должна поступить в ближайшие несколько лет.