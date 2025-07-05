Кроссовер Harrier, но не от Toyota, рвется в новое поколение

Название Harrier многим известно благодаря Toyota, в линейке которой эта модель находится на протяжении многих лет, представляя собой более премиальную версию RAV4. Но в Индии с 2019 года с переменным успехом продается «паркетник» с аналогичным именем, правда его выпускает не Toyota, а местный автопроизводитель Tata Motors.

Совсем скоро машина должна перебраться в свежую генерацию, о которой недавно появились новые подробности.

Индийская пресса пишет, что проект проходит под внутренним кодовым названием Taurus. Автомобиль обещает претерпеть серьезные изменения как внутри, так и снаружи.

Вседорожник собираются перевести на новую гибкую платформу, которая отличится от нынешней «тележки» Omega – производной архитектуре Land Rover D8.

Новое шасси может увеличить размер машины примерно на 100-200 мм, за счет чего внутри нее появится больше свободного пространства для пассажиров и их багажа.

Одним из главных новшеств нового Tata Harrier должна стать возможность появления в его опциональном оснащении системы полного привода, которая сейчас для этой модели недоступна.

Под капотом кроссовера ждут появления нового 1,5-литрового бензинового мотора с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом, который составит пару модернизированному 2-литровому дизельному двигателю Fiat. Права на него у итальянской компании Tata Motors приобрела совсем недавно.

Премьера новой генерации Tata Harrier должна состояться в ближайшие несколько лет.