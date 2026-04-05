У бюджетного индийского кроссовера появилась «Стелс-версия»

Алиса Шашкова
Представлена особая модификация «паркетника» Tata Harrier

Индийский автопроизводитель Tata, особенностью модельной линейки которого является отсутствие дороговизны, разработал для одного из своих кроссоверов специальную версию. Она получила название Stealth Edition и будет выпущена ограниченным тиражом. 

Эта специальная модификация должна отличиться эксклюзивными конфигурациями для персонализации внешнего вида машины, а также улучшенным качеством интерьера. Стоимость автомобиля уже раскрыта. В Индии за лимитированный Harrier Stealth Edition будут просить от 2 миллионов 509 тысяч 900 рупий или около 2,2-миллионов рублей.

Главной особенностью особого Tata Harrier станет матовый черный окрас кузова в сочетании с 19-дюймовыми матовыми черными колесными дисками. На кузове разместится эксклюзивный шильдик Stealth, служащий идентификацией этой лимитированной серии.

Технологической изюминкой кроссовера окажется сочетание внутри 10,2-дюймовой цифровой комбинации приборов и 14,5-дюймового центрального сенсорного дисплея. Кроме того, автомобиль получит амбиентную подсветку салона, панорамную крышу и премиальную аудиосистему JBL с системой помощи водителю ADAS 2 уровня.

Мощностные характеристики кроссовера уже раскрыты. Продавать специальный вариант Tata Harrier на родном для него рынке собираются с 2-литровым 4-цилиндровым дизельным мотором, выдающим 178 лошадиных сил. Ассистировать ему предстоит как 6-скоростной МКПП, так и 6-диапазонному «автомату». Полный привод этой модели не положен. Единственным исполнением, где он есть, является электрическая модификация этого кроссовера с приставкой EV.

Продажи машины в Индии начнутся в ближайшее время.

Фото:Tata

