У бюджетного индийского кроссовера появилась «Стелс-версия»

Индийский автопроизводитель Tata, особенностью модельной линейки которого является отсутствие дороговизны, разработал для одного из своих кроссоверов специальную версию. Она получила название Stealth Edition и будет выпущена ограниченным тиражом.

Эта специальная модификация должна отличиться эксклюзивными конфигурациями для персонализации внешнего вида машины, а также улучшенным качеством интерьера. Стоимость автомобиля уже раскрыта. В Индии за лимитированный Harrier Stealth Edition будут просить от 2 миллионов 509 тысяч 900 рупий или около 2,2-миллионов рублей.

Главной особенностью особого Tata Harrier станет матовый черный окрас кузова в сочетании с 19-дюймовыми матовыми черными колесными дисками. На кузове разместится эксклюзивный шильдик Stealth, служащий идентификацией этой лимитированной серии.

Технологической изюминкой кроссовера окажется сочетание внутри 10,2-дюймовой цифровой комбинации приборов и 14,5-дюймового центрального сенсорного дисплея. Кроме того, автомобиль получит амбиентную подсветку салона, панорамную крышу и премиальную аудиосистему JBL с системой помощи водителю ADAS 2 уровня.

Мощностные характеристики кроссовера уже раскрыты. Продавать специальный вариант Tata Harrier на родном для него рынке собираются с 2-литровым 4-цилиндровым дизельным мотором, выдающим 178 лошадиных сил. Ассистировать ему предстоит как 6-скоростной МКПП, так и 6-диапазонному «автомату». Полный привод этой модели не положен. Единственным исполнением, где он есть, является электрическая модификация этого кроссовера с приставкой EV.

Продажи машины в Индии начнутся в ближайшее время.