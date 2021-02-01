Kia Sportage Black Edition вышел в продажу в России

Kia Sportage Black Edition. Фото: Kia

С сегодняшнего дня, 1 февраля, в России стала доступна новая спецверсия кроссовера Kia Sportage Black Edition. Автомобиль отличается от обычного эксклюзивными элементами дизайна и широким набором дополнительного оснащения. Цены стартуют от 2 миллионов 124 тысяч 900 рублей. За «топовый» вариант просят 2 миллиона 444 тысячи 900 рублей.

Специальная версия Sportage обзавелась радиаторной решеткой в новой отделке и черном глянцевом обрамлении, накладками на переднем и заднем бамперах, черными боковыми молдингами, выкрашенными в черный цвет, а также черными рейлингами на крыше. Кроме того, Sportage Black Edition отличается от обычного кроссовера затемненными эмблемами Kia спереди и сзади, плюс 17-дюймовыми колесными дисками со специальным дизайном и глянцевой отделкой спиц.

Kia Sportage Black Edition. Фото: Kia

Для Kia Sportage в специальной серии доступны семь вариантов цветов кузова (перламутрово-черный Pearl Black, белые Deluxe White и Casa White, красный Infra Red, серебряный Lunar Silver, синий Blue Flame и темно-серый Dark Penta Metal).

Интерьер Kia Sportage Black Edition. Фото: Kia

В салоне использована черная отделка, в зависимости от уровня оснащения она может быть тканевой, кожаной или комбинированной.

В стандартное оборудование Black Edition входят передние и задние парктроники с указанием расстояния до препятствия, электропривод поясничной поддержки водительского сиденья, электропривод складывания боковых зеркал со светодиодными индикаторами, датчик дождя, самозатемняющееся внутрисалонное зеркало заднего вида и 2-зонный климат-контроль.

Автомобиль предложен покупателям с двумя вариантами двигателей – 2-литровым MPI и 2,4-литровым GDI. Оба работают в связке с 6-ступенчатым «автоматом» и полным приводом.