Lada Niva Legend получит цифровые приборы

Фото: «Лада.Онлайн»

Классический внедорожник Lada Niva Legend (экс Lada 4×4) вскоре обзаведется возможностью смены аналоговых приборов на цифровые. Разработкой устройства, работающего на операционной системе Android, занимается компания «Тюн-Авто» из Тольятти. Она же будет ответственна за его производством.

В Сети появились первые фотографии прототипа цифровой приборной панели для Niva Legend. Устройство оборудовано ЖК-дисплеем с разрешением 1280×480 px и устанавливается в стандартный разъем. Никаких специальных доработок при подключении проводить не требуется. Покупатель в комплекте получит брелок, который позволяет выбрать один из нескольких дизайнов оформления шкал.

Новая ЖК комбинация приборов для Lada Niva способна подсказывать владельцу машины время замены масла, свечей, тормозных колодок и прочих расходников. По краям щитка на случай отказа экрана установлены независимо работающие аналоговые лампы.

Продажи устройства должны стартовать в марте-апреле 2021 года. Ожидается, что цена опции составит около 30 тысяч рублей.