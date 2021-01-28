Haval прокомментировал появление First Love на конвейере в РФ

Haval First Love. Фото: Haval-Clubs.ru

В Haval прокомментировали появившуюся несколько дней назад в Сети фотографию, на которой продемонстрирован новый кроссовер First Love, сошедший с конвейера тульского завода компании.

По словам представителей PR-службы китайского бренда, компания следует утвержденному плану, в рамках которого в ближайшие три года выведет на российский рынок пять новых моделей, но рассказывать о первой из них пока отказывается.

«Комментировать новые модели Haval – преждевременно. Вся актуальная для российского рынка информация будет представлена позже», – заявил представитель российского офиса Haval порталу «Китайские автомобили».

Официальной информации о том, что кроссовер Haval First Love появится в продаже в России, до сих пор не было. В Китае этот автомобиль носит название Chulian и комплектуется 1,5-литровым 150-сильным двигателем, работающим в связке с 7-диапазонным «роботом». Привод – только передний, но, учитывая его платформу (Lemon), возможен и полный.

Цены на «паркетник» в «Поднебесной» стартуют от 89 тысяч юаней или 1 миллион 22 тысячи рублей.