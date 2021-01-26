Опубликован полный прайс-лист на Lada Niva Travel

Lada Niva Travel. Фото: Lada

Компания «АвтоВАЗ» опубликовала полный прайс-лист и список комплектаций обновленного внедорожника Lada Niva Travel. Автомобиль предложен покупателям в пяти вариантах исполнения по цене от 747 тысяч 900 до 905 тысяч 900 рублей.

Самой доступной версией новинки стала базовая комплектация Classic стоимостью от 747 тысяч 900 рублей. В ее арсенал вошли: подушка безопасности водителя, передние электростеклоподъемники, электропривод и обогрев зеркал, система ЭРА-ГЛОНАСС, крепления для детских сидений Isofix и раскладываемый в пропорции 60/40 задний диван.

Следующая в иерархии комплектация Comfort по цене от 804 тысяч 900 рублей предлагает дополнительно кондиционер, подогрев передних сидений, центральный замок с дистанционным управлением, передний центральный подлокотник с подстаканниками и 15-дюймовые колесные диски.

Дополняет ее исполнение Comfort Off-Road стоимость от 844 тысяч 900 рублей, для которого предусмотрены дополнительно рейтинги на крыше, сигнализация, складной ключ центрального замка, черная обивка потолка и 16-дюймовые колеса.

Цена «топового» варианта Luxe стартует от 890 тысяч 900 рублей. В сравнении с тремя предыдущими, она оборудована второй фронтальной подушкой безопасности, мультимедийной системой, функцией обогрева ветрового стекла, камерой заднего вида с обывателем, водительским креслом с поясничной поддержкой, тонировкой задней полусферы и дополнительной шумоизоляцией.

Максимальное исполнение Luxe Off-Road (от 905 тысяч 900 рублей) к уже обозначенному арсеналу предлагает внедорожную резину с глубоким протекторам, шноркель и защитный обвес из неокрашенного пластика.

Даты начала продаж Lada Niva Travel объявят в ближайшее время. Пока автомобиль доступен в рамках предзаказа в любом из дилерских центров «АвтоВАЗа».