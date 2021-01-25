«УАЗ Автодом» из Аргентины. Фото: открытые источники

Житель Аргентины переделал обычный УАЗ-469 в дом на колесах. От исходной модели осталась только лицевая часть. Все остальные элементы кузова подверглись существенным изменениям.

Так, например, автодому латиноамериканский умелец установил другое лобовое стекло, а колёсную базу увеличил почти в 1,5 раза.

Под капотом бывшего «УАЗа» работает не отечественный двигатель, а 3,1-литровый «дизель» производства Isuzu мощностью 125 л.с. Ассистирует ему 5-ступенчатая «механика», вращающая мосты Dana 44.

Внутри кемпер с российскими корнями оборудован всеми необходимыми атрибутами для путешествий. В арсенал дома на колесах вошли: плита, духовка, вытяжка, раковина и бак для воды. Имеется санузел, а также кровать на два спальных места.