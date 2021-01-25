Chery обновила конкурента Toyota Highlander

Jetour X95 Pro. Фото: Chery

Китайская Chery готовится к премьере обновленной версии кроссовера Jetour X95 Pro, который позиционируется автопроизводителем на родном рынке в качестве конкурента Toyota Highlander. Сети, накануне, появились его первые фотографии.

Судя по снимкам, рестайлинговый Jetour X95 Pro получит полностью новый передний бампер с вертикальными секциями ДХО, видоизмененную головную оптику и другие задние фонари. Кроме того, автомобиль оснастят переработанной решеткой радиатора и переместят шильдик с названием бренда с «гриля» на капот.

Под капотом конкурента китайского Highlander продолжит трудиться 1,6-литровый наддувный 197-сильный двигатель (290 Нм), ассистировать которому предстоит 7-диапазонному «роботу». Привод – только передний.

Jetour X95 Pro. Коллаж: Daily-Motor.Ru

Интерьер обновленного Jetour X95 Pro пополнится полностью цифровой приборной панелью с большим дисплеем мультимедийной системы, выполненными в едином блоке, а также электронным селектором выбора режимов трансмиссии и сенсорным блоком управления «климатом».

Презентация рестайлингового кроссовера Jetour X95 Pro в «Поднебесной» состоится этой весной. До России новинка не доберется. Зато к нам привезут его удешевленный вариант под названием CheryExeed VX.