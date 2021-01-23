Больше не бюджетник: новый Renault Duster будет стоить дороже 1 млн рублей

Новый Renault Duster. Фото: Renault

Накануне стало известно, что дилерская сеть Renault начала получать первые экземпляры второго поколения кроссовера Duster. Эти автомобили предназначены скорее не для реализации, а для рекламных кампаний. Тем не менее, тот факт, что отгрузка новых «Дастеров» уже стартовала, может говорить о скором старте продаж.

Цены на новый Renault Duster для России пока не объявлены, но как пишут наши коллеги с портала «Автовзгляд», дилеры ожидают, что стоимость реформенной модели увеличится на сумму от 100 до 200 тысяч рублей в сравнении с актуальным поколением. Таким образом, прайс на базовую версию второй генерации Duster может перевалить за отметку в 1 миллион рублей.

Как показывает практика, прогнозируемые официальными дилерами цены к старту продаж ниже не становятся, скорее, наоборот.

Напомним, официальная презентация кроссовера состоится 11 февраля. Реального старта продаж стоит ждать не раньше марта этого года.