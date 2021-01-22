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Changan обновил кроссовер CS35 Plus. Его привезут в Россию

От: Алиса Шашкова
Changan CS35 Plus. Фото: Changan

Компания Changan представила обновленную версию компактного кроссовера CS35 Plus. 

С рестайлингом китайский «паркетник» получил ряд дизайнерских отличий от дореформенной модели, обзаведясь новой решеткой радиатора, другими светодиодными фарами и переработанными бамперами с увеличенными блоками противотуманный фар, а также красными акцентами по бокам и спереди. 

В салоне появилась виртуальная приборная панель и ультрасовременный мультимедийный комплекс с увеличенным сенсорным дисплеем. 

Changan обновил кроссовер CS35 Plus

Моторная линейка CS35 Plus с обновлением не изменилась. Автомобиль, как и прежде, будет комплектоваться 1,6-литровым «атмосферником» на 128 лошадиных сил, работающим в связке с 5-ступенчатой «механикой», вариатором или 6-диапазонным «автоматом». 

Changan обновил кроссовер CS35 Plus

После того, как рестайлинговый CS35 Plus поступит в продажу в «Поднебесной» автомобиль отправится в Россию. До дилеров новинка может добраться уже в этом году. 

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