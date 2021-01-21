Кроссовер Geely Tugella стал дешевле на 100 тысяч рублей

Geely Tugella Фото: Geely

Китайский купеобразный кроссовер Geely Tugella стал дешевле в России на 100 тысяч рублей благодаря выходу в продажу начальной комплектации Luxury. Приобрести кросс-купе в этом исполнении можно будет с 15 февраля. Пока же на самую доступную комплектацию Tugella можно оформить предзаказ.

Продажи Geely Tugella стартовали в России в декабре 2020 года. С тех пор автомобиль был доступен для покупателей исключительно в «топовой» комплектации Flagship по цене от 2 миллионов 499 тысяч 900 рублей. С сегодняшнего дня, 21 января, список версий автомобиля расширился появлением комплектации Luxury по цене от 2 миллионов 399 тысяч 990 рублей.

Версия Luxury отличается от Flagship дисками диаметром 19 дюймов вместо 20-дюймовых, отсутствием подрулевых лепестков, беспроводной зарядки, функций подогрева и охлаждения подстаканника, системы автоматического переключения фар с ближнего на дальний, а также атмосферной подсветки салона. В арсенал базовой комплектации Tugella также не вошли системы распознавания дорожных знаков, автоматического торможения и слежения за полосой.

Напомним, кроссовер Geely Tugella представлен в России с 2-литровым 4-цилиндровым турбомотором на 238 л.с., связку которому составляет 8-диапазонный «автомат» и система полного привода. Автомобиль является единственной моделью в линейке Geely, которая поставляется в РФ из Китая.