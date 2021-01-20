В Сети показали дизайн серийной Lada Niva NG

Рендер Lada Niva NG. Фото: @mail авто

14 января группа Renault совместно с Lada показала список новых моделей российской марки, запланированных на ближайшие годы. Среди них оказался внедорожник Lada Niva (бывшая Lada 4×4), который переживет смену поколений в 2024 году. Независимые дизайнеры с портала «Auto.Mail.Ru» показали, как мог бы выглядеть такой внедорожник в серийном исполнении.

Рендеры, опубликованные российским изданием были основаны на скетчах виртуального шоу-кара Niva Vision, выложенных Lada в соцсетях неделей ранее, а также на изображениях концепта 4×4 Vision 2018 года.

По мнению авторов рендеров, серийная Niva NG сохранит традиционный дизайн передней части кузова с блок-фарами (они станут светодиодными) по краям широкой радиаторной решетки. Не тронут в экстерьере «Нивы» и фирменные «брови» поворотников, расположенные над головной оптикой, а также вентиляционную решетку на задней стойке. Фонари выполнят в горизонтальном форм-факторе с отсылкой к «первым» «Нивам».

Рендер Lada Niva NG. Фото: @mail авто

Напомним, ранее стало известно, что новая Lada Niva будет выпускаться в двух типах кузова: обычном и удлиненном исполнениях.

В качестве платформы для внедорожника выступит французская модульная архитектура CMF B-LS, на которую переведут все модели Lada и Dacia.