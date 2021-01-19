Lada Granta-2: платформа Renault, другое название и меньше кузовов

Рендер Lada Granta-2. Фото: открытые источники

На прошлой неделе Renault Group анонсировала планы по техническому слиянию бюджетных брендов Lada и Dacia. Согласно новой стратегии, получившей название Renaulution (революция Рено), все «Лады» постепенно переедут на иностранную платформу CMF-B и будут унифицированы с автомобилями Dacia.

Одной из первых моделей Lada, которой предстоит примерить новую «тележку», станет бюджетник Granta. Паблик «Российский автомобиль» выяснил некоторые подробности о будущей модели.

План развития брендов Dacia и Lada, где Granta запланирована на 2023 год. Фото: Renault

По информации автомобильного сообщества в социальной сети «ВКонтакте», Granta-2 помимо новой платформы получит другое название. Выпускать автомобиль будут только в трех типах кузова: седан, универсал и кросс-универсал. Кузова хэтчбек и лифтбэк решили отправить на покой.

Технически автомобиль будет повторять Dacia Logan, но российская модель получит собственный оригинальный дизайн. Кроме того, ожидается, что новая Granta, проходящая сейчас под наименованием «New Granta», сохранит «вазовские» атмосферные 1,6 и 1,8-литровые двигатели, в то время как ее будущие собраться по платформе Dacia комплектуются малообъемными бензиновыми турбомоторами.

Согласно плану группы Renault продажи нового поколения Lada Granta, спроектированного на французской платформе, стартуют в 2023 году.