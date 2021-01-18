Сколько будет стоить новый Lada Largus FL и когда он выйдет в продажу

Lada Largus Cross FL. Фото: Lada

Разговоры о скором запуске нового Lada Largus Facelift ходят с осени прошлого года, но до объявления точных дат и цен до сих пор не дошло.

Издание «Российская газета», ссылаясь на собственные источники, сообщает о том, что обновленный Largus FL доберется до дилеров в начале февраля 2021 года, а его продажи стартуют в начале марта.

Что касается цен на новый Largus Facelift, то они, по данным российского портала, окажутся на 40-60 тысяч рублей выше, чем сейчас просят за актуальную модель.

Напомним, с обновлением дизайн Lada Largus был подогнан под фирменный «вазовский» стиль «X-Фейс» с головной оптикой от второго поколения Renault Logan, другой решеткой радиатора, оригинальным капотом, а также новыми бамперами и крыльями. Интерьер унифицировали с Renault Duster и Lada XRay Cross.

Техническая сторона нового «Ларгуса» вмешательству не подверглась. Автомобиль как и прежде будет продаваться с 1,6-литровыми бензиновыми «атмосферниками» мощностью 87 и 106 лошадиных сил. Трансмиссия – безальтернативная механическая «пятиступка».