Домой Автомобильные новости Сколько будет стоить новый Lada Largus FL и когда он выйдет в...

Сколько будет стоить новый Lada Largus FL и когда он выйдет в продажу

От: Алиса Шашкова
Lada Largus Cross FL. Фото: Lada

Разговоры о скором запуске нового Lada Largus Facelift ходят с осени прошлого года, но до объявления точных дат и цен до сих пор не дошло.

Издание «Российская газета», ссылаясь на собственные источники, сообщает о том, что обновленный Largus FL доберется до дилеров в начале февраля 2021 года, а его продажи стартуют в начале марта. 

Что касается цен на новый Largus Facelift, то они, по данным российского портала, окажутся на 40-60 тысяч рублей выше, чем сейчас просят за актуальную модель. 

Напомним, с обновлением дизайн Lada Largus был подогнан под фирменный «вазовский» стиль «X-Фейс» с головной оптикой от второго поколения Renault Logan, другой решеткой радиатора, оригинальным капотом, а также новыми бамперами и крыльями. Интерьер унифицировали с Renault Duster и Lada XRay Cross. 

Техническая сторона нового «Ларгуса» вмешательству не подверглась. Автомобиль как и прежде будет продаваться с 1,6-литровыми бензиновыми «атмосферниками» мощностью 87 и 106 лошадиных сил. Трансмиссия – безальтернативная механическая «пятиступка». 

Популярное на сайте:

© Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77-68196 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 декабря 2016 года. 16+