«Дешевая» комплектация Geely Tugella появится в феврале. Названа цена и оснащение

Geely Tugella. Фото: Geely

Компания Geely начнет продажи базовой комплектации кросс-купе Tugella через месяц. Начальное исполнение Luxury появится у дилеров китайского автопроизводителя в России уже в феврале, пишет портал «Китайские автомобили». Разница в цене между этой комплектацией и «топовой» версией составит около 100 тысяч рублей.

По данным источника, приобрести Geely Tugella в более доступной комплектации Luxury можно будет с первой недели февраля. Судя по скрину, сделанному 15 января одним из читателей издания с сайта официального дилера Geely, стоимость такой версии китайского кросс-купе составит 2 миллиона 399 тысяч 900 рублей. По состоянию на сегодняшний день, 17 января, данное предложение на сайте автосалона отсутствует.

Фото: «Китайские-автомобили»

Напомним, в базовой комплектации Luxury кроссовер Tugella будет использовать 19-дюймовые колесные диски. Из оснащения автомобиля выпадут несколько интеллектуальных опций, таких как адаптивный круиз-контроль, система распознавания дорожных знаков и система «умного» света. Алюминиевые вставки в салоне превратятся в пластиковые, а замшевую отделку заменят на кожаную.

Что касается технической части, то версия Luxury будет повторять оснащение флагманского исполнения, в котором Tugella, напомним, комплектуется 2-литровым турбомотором на 238 лошадиных сил, 8-скоростной АКП и полным приводом.

Сейчас приобрести китайский купеобразный кроссовер в России можно только в максимальном исполнении по цене от 2 миллионов 499 тысяч 990 рублей.