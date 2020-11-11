Oshan X5: конкурент Hyundai Santa Fe выходит в продажу

Китайский бренд Oshan, входящий в Changan Auto, готовит к запуску новый кроссовер X5.

Фото: Changan

Презентация Oshan X5 состоялась в июле 2020 года на автосалоне в Чэнду. Продавать на родном для компании китайском рынке автомобиль начнут до конца этого месяца.

Автомобиль выделяется своей необычной решеткой радиатора, сильно напоминающей аналогичную деталь кузова Maserati Levante. Кроссовер рассчитан на молодёжную аудиторию, на что намекает яркий дизайн. На китайском рынке Oshan X5 будет конкурировать с Hyundai Santa Fe.

Под капот кроссовер получит безальтернативную связку из бензинового 1,5-литрового турбомотора на 180 лошадиных сил (300 Нм) и 7-диапазонного преселективного «робота». Привод – только передний.

Цены на Oshan X5 пока не объявлены, но ожидается, что они будут начинаться с отметки в 90 тысяч юаней или 1 миллион 37 тысяч рублей по актуальному курсу.

Ранее в этом году стало известно, что автомобили бренда Oshan будут выпускать в Узбекистане, где в свободной экономической зоне “Навои” сейчас идет строительство нового завода. Близость предприятия с Россией позволяет расчитывать, что кроссовер в будущем доберется и до нашей страны.