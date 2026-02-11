На продажу выставили уникальный хардкорный концепт-кар Isuzu D-Max

Фото: Isuzu

Около восьми лет назад состоялась премьера уникального концепт-кара Isuzu D-Max Concept X от австралийского подразделения этой компании. Автомобиль позиционировался как демонстрационный и с тех пор так и не обрел товарного вида.

Накануне его и вовсе выставили на продажу. Причем по цене ниже, чем сейчас в Австралии стоят новые D-Max в «топовой» комплектации X-Terrain.

Фото: Isuzu

Концептуальный D-Max Concept X, согласно объявлению, опубликованному на австралийском классифайде, находится в городе Уэлшпул на западе страны.

Машина проехала всего 385 километров, но не может делать это на дорогах общего пользования из-за большого списка незарегистрированных доработок.

Впервые представленный в 2018 году и основанный на пикапе D-Max второго поколения, выпускавшемся в период с 2011 по 2020 год, машина была создана усилиями австралийских компаний EMG и Team D-Max.

В базовый вариант пикапа были внесены существенные изменения, включающие расширение кузова и лифт подвески, а также установку на автомобиль внедорожных покрышек.

Фото: Isuzu

Переменам подверглись также бамперы, и крылья, что привело к тому, что ширина пикапа превысила 2-метра. Кроме того, автомобилю достался другой капот и две запаски, установленные в грузовой нише сзади.

Концепт D-Max Concept X также получил более мощные шестипоршневые передние и четырехпоршневые задние суппорты, работающие с тормозными дисками диаметром 390 мм и 355 мм соответственно.

Под капотом автомобиль сохранил заводской 3-литровый турбодизель, который ставился на его вторую генерацию, а также 6-скоростную автоматическую коробку передач.

Цена такого концепт-кара в Австралии составляет 65 тысяч долларов США (порядка 5 миллионов рублей).