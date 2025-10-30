ДомойАвтоновости сегодняIsuzu показал новый тяжелый грузовик с многотопливным двигателем

Isuzu показал новый тяжелый грузовик с многотопливным двигателем

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
isuzu giga jms 2025 2 1761714340

Компания Isuzu привезла на выставку JMS-2025 в Токио новое поколение своего тяжелого грузовика Giga. Японский автопроизводитель обещает, что машина сможет перевозить больше грузов при меньших расходах топлива.

Грузовик оснастят более современными системами помощи водителю и возможностями подключения к сети.

Кроме того, японский бренд показал новую концепцию Vehicle Carbon-Control, направленную на снижение выбросов углерода на протяжении всего жизненного цикла грузовика. 

isuzu giga jms 2025 1 1761714340
Прототип нового поколения Isuzu Giga

Но самым важным анонсом на стенде Isuzu в Японии стал новый многотопливный двигатель. Это новый мотор, способный работать на биотопливе и синтетических смесях.

Силовой агрегат должен обеспечивать схожие характеристики при использовании различных октановых чисел и компонентов, что упростит швартовку и дозаправку коммерческих автопарков. 

isuzu multi fuel engine jms 2025 1 1761714341
Новый многотопливный двигатель Isuzu

В компании считают, что такой тип силовой установки поможет предприятиям и операторам автопарков перейти на электрифицированные двигатели и полностью электрические моторы в будущем. 

Пока неясно, когда этот двигатель поступит в серийное производство, но, скорее всего, это произойдет в ближайшие несколько лет.

Фото:TopGear.com.ph

