Канье Уэст ездит на Isuzu VehiCROSS, внедорожнике, который выглядит так, будто его разработал искусственный интеллект

В последнее время отечественная пресса все больше пишет о Канье Уэсте. Американский рэпер то едет, то не едет в Россию с концертом. Однако в американских СМИ обсуждают немного другое.

Музыкант, способный приобрести практически любой дорогой супер или гиперкар, недавно был замечен за рулем Isuzu VehiCROSS – одного из самых необычных японских внедорожников конца 1990-х. Модель отличалась экспериментальной внешностью и редкостью: Isuzu выпустила около 6 тысяч таких машин. За футуристичным кузовом скрывался 3,5-литровый мотор V6, сочетавшийся с продуманной системой полного привода.

Isuzu VehiCROSS впервые показали в виде концепта в 1993 году, а серийная версия появилась в 1997-м. Модель выпускалась до 1999 года и стала одним из наиболее необычных проектов Isuzu в сегменте внедорожников.

Дизайн VehiCROSS заметно отличался от большинства японских SUV своего времени. В облике сочетались округлые кузовные панели, объемные элементы и купеобразные пропорции, из-за чего автомобиль выглядел скорее экспериментальной разработкой, чем обычным серийным внедорожником.

Фотография Канье Уэста за рулем Isuzu VehiCROSS

Необычная внешность дополнялась вполне серьезной технической начинкой. Под капотом устанавливался 3,5-литровый V6 мощностью 215 л.с. и крутящим моментом 312 Нм. Этот двигатель также использовался на Isuzu Trooper, с которым VehiCROSS разделял ряд компонентов.

Мотор работал вместе с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач, дополненной понижающей передачей. Полный привод использовал систему TOD (Torque on Demand), которая распределяла тягу между осями в зависимости от условий движения.

Рамная конструкция, увеличенный дорожный просвет и подвеска с большим ходом дополняли внедорожную составляющую модели. При длине 4,13 метра, ширине 1,79 метра и высоте 1,69 метра VehiCROSS оставался относительно компактным, хотя его масса составляла около 1800 кг.

Редкость модели стала еще одной ее важной особенностью. Всего Isuzu произвела 5958 VehiCROSS, поэтому встретить сегодня такие машины на дороге, особенно в хорошем состоянии, практически невозможно.

Ранее в этом году в сети появились первые фотографии самого редкого автомобиля в гараже известного футболиста Криштиану Роналду. Таких машин было выпущено всего 10 штук, но сейчас ими в мире владеют лишь 3 человека.