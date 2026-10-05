Новую Mitsubishi Delica D:6 показали на неофициальных изображениях

Независимый рендер новой Mitsubishi Delica D:6 2027

Новое поколение Mitsubishi Delica, которое японские СМИ называют Delica D:6, может дебютировать уже в декабре 2026 года после 18 лет производства нынешней D:5, а в продаже появиться в 2027-м или 2028-м. Минивэн должен получить новую внешность, современный интерьер и электрифицированную гамму, в которой ожидаются подключаемый гибрид и полностью электрическая версия. Как такой автомобиль будет выглядеть, накануне предположили независимые дизайнеры из Японии.

Напомним, Mitsubishi Delica ведет историю с конца 1960-х годов. Актуальная генерация модели вышла на рынок в 2007 году, а в 2019-м пережила рестайлинг. В России D:5 получила известность благодаря выносливости и способности использоваться за пределами асфальта во время загородных поездок.

Следующее поколение, которое японские СМИ называют Delica D:6, судя по рендерам, должно сохранить квадратную форму кузова, но получить более современный внешний вид. Основным источником стилистических решений может оказаться концепт-кар Mitsubishi D:X.

Передняя часть станет выше, а крупные блоки фар будут продублированы L-образными дневными ходовыми огнями. В результате сформируется многоуровневая световая композиция. Передняя панель будет почти полностью закрытой, а расположенный ниже основной воздухозаборник получит сотовый рисунок.

Боковой силуэт сохранит характерную угловатую форму. Крупные колесные арки и затемненные стойки должны подчеркнуть внедорожный характер минивэна, а увеличение размеров кузова позволит освободить дополнительное пространство для пассажиров.

Независимый рендер новой Mitsubishi Delica D:6 2027

Насколько большой окажется прибавка в габаритах, пока неизвестно, но инсайдеры называют цифры: 4800 мм в длину, 1815 мм в ширину и 1875 мм в высоту. Колесная база может достигнуть 2850 мм. Таким образом, по размерам новая Delica сможет приблизиться к Toyota Alphard и Nissan Elgrand.

Салон, если верить слухам, также перейдет на новую архитектуру. Ожидается полностью цифровая приборная панель, на которую будет выводиться различная информация о движении, а центральное место займет новый дисплей диагональю 12,3 дюйма. Увеличенные размеры кузова и новая платформа должны обеспечить больше пространства для пассажиров и повысить жесткость кузова.

Главным техническим изменением станет переход на электрифицированные силовые установки. Вместо дизельного двигателя нынешней Delica D:5 следующая генерация может получить подключаемый гибрид на основе 2,4-литрового четырехцилиндрового бензинового двигателя и двух электромоторов.

В оснащение новой Delica может войти комплекс систем помощи водителю MI-PILOT. В его составе ожидаются адаптивный круиз-контроль с радаром, система удержания в полосе и другие электронные помощники, соответствующие второму уровню автономного вождения. Также, вероятно, можно будет рассчитывать на систему активного торможения и предупреждения о столкновении при движении задним ходом.

Сколько будет стоить машина, пока неизвестно, но японская пресса склоняется к тому, что цена Mitsubishi Delica D:6 превысит отметку в 5 миллионов иен. На сегодняшний день эта сумма эквивалентна 2 миллионам 650 тысячам рублей. Актуальный минивэн сейчас оценен на родине в 4 миллиона 944 тысячи 500 иен или около 2 миллионов 625 тысяч рублей.