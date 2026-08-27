Hyundai готовит гибрид с запасом хода более 1000 км: Genesis GV70 выйдет в 2027 году

Hyundai Motor раскрыла сроки запуска новой линейки гибридных автомобилей с увеличенным запасом хода EREV, которая станет следующим этапом развития силовых установок компании после гибридов. Первой моделью Genesis с такой технологией станет GV70 EREV: ее дебют запланирован на начало 2027 года, а целевой запас хода на полной зарядке батареи и при заправленном топливном баке превышает 1030 км.

Genesis GV70 впервые появился в 2020 году как компактный премиальный кроссовер марки Genesis. Модель стала вторым SUV в линейке бренда после GV80 и заняла более доступную позицию в его внедорожной гамме. GV70 также стал одной из ключевых моделей Genesis в сегменте среднеразмерных премиальных кроссоверов.

Genesis GV70 EREV выйдет в начале 2027 года

О планах Hyundai Motor было объявлено 26 числа на мероприятии «День инвестора для генеральных директоров 2026» в Сеуле. Президент и генеральный директор компании Хосе Муньос заявил, что Hyundai намерена расширять предложение моделей и предоставлять покупателям больше вариантов силовых установок.

Genesis GV70 EREV должен стать первым представителем новой технологии в премиальной линейке компании. Для модели заявлен целевой запас хода более 1030 км, на полной зарядке аккумулятора и при заправленном топливном баке. В качестве сравнения Hyundai приводит маршрут между Сеулом и Пусаном (крупные корейские города): расстояние в одну сторону составляет около 400 км, поэтому заявленного запаса хода достаточно для поездки туда и обратно с возможностью продолжить движение.

Еще одной особенностью новой силовой установки станут аккумуляторные элементы собственной разработки Hyundai Motor. Компания планирует использовать батарею меньшей емкости, чем в обычных электромобилях, но сохранить высокую выходную мощность и характерные ощущения от управления электромобилем. Высвободившиеся за счет уменьшения батареи пространство и масса будут использованы для размещения генератора и увеличенного топливного бака.

Параллельно Hyundai готовит Santa Fe EREV. Эта модель впервые появится на рынке США в первой половине 2027 года и станет первым автомобилем компании с высокопроизводительными аккумуляторными элементами собственной разработки.

Расширение EREV станет частью более масштабного обновления модельного ряда. В течение следующих восьми месяцев Hyundai планирует представить семь новых моделей, среди которых полностью обновленные Tucson и Avante, Tucson Hybrid, Ioniq 3 и Santa Fe EREV.

Компания также рассчитывает существенно увеличить присутствие гибридных автомобилей. К 2030 году Hyundai Motor намерена довести долю гибридов в зарубежных продажах до 50%, добавив более десяти новых гибридных моделей.

Для Genesis ближайшим этапом станет запуск GV80 Hybrid на внутреннем и американском рынках во второй половине 2026 года. Следом к нему присоединится GV70 EREV.