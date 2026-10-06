Водородный Toyota Hilux нового поколения показан первых фоторендерах

Независимый рендер нового Toyota Hilux FCEV 2028

Пикап Toyota Hilux нового поколения уже вышел в продажу, получив не только классическую модификацию с ДВС, но и версию с электромотором. А теперь все идет к тому, что этот «утилитарник» обзаведется альтернативной водородной модификацией. Такая версия уже анонсирована официально. Как она будет выглядеть, накануне показали на первом независимом рендере.

Toyota уже показала тизер будущей версии. На затемненном изображении видна передняя часть с раздельными дневными ходовыми огнями, состоящими из нескольких светящихся элементов слева и справа. В центре передка размещена надпись «TOYOTA». Такая световая графика отличается от стандартного Hilux и может стать отличительной чертой версии на топливных элементах.

На основе тизера (изображение выше) и дизайна нового поколения Hilux был создан первый независимый компьютерный рендер.

В нем использованы раздельные DRL, закрытая передняя часть и специальный бампер, за счет чего пикап получил более вид, более характерный для автомобиля с водородной силовой установкой. Пока неясно, будет ли серийный FCEV действительно использовать полностью закрытую переднюю панель или получит иной вариант оформления бампера.

Независимый рендер нового Toyota Hilux FCEV 2028

Появление водородного Hilux не станет для Toyota первым экспериментом с этой технологией. В Великобритании компания уже строила и испытывала прототип FCEV на базе предыдущего поколения пикапа. В его силовой установке использовалась система топливных элементов от Toyota Mirai, а три водородных бака высокого давления размещались внутри рамы. Литий-ионный аккумулятор располагался под грузовым отсеком.

Опытный автомобиль получил задний электромотор мощностью 182 л.с. Максимальный крутящий момент достигал 300 Нм. Конфигурация силовой системы и мощность серийного Hilux FCEV пока не раскрыты, однако наработки, полученные во время испытаний демонстрационного автомобиля, будут использованы при создании новой версии.

Водородная версия должна сохранить и практические возможности обычного пикапа, максимальная буксировочная способность которого заявлена на уровне 2500 кг.

Появление водородной модификации «Хайлакса» ждут уже в 2028 году. Причем свой вояж машина начнет с Европы. Появится ли автомобиль за пределами «Старого Света» пока неизвестно.