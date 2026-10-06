Седаны против кроссоверов: в США вновь готовы пересаживаться на 4-дверные «легковушки»

Американский рынок постепенно возвращает интерес к большим седанам, которые, как казалось еще недавно, доживают свой век. И хотя кроссоверы и внедорожники по-прежнему остаются значительно популярнее, рост продаж Toyota Camry, Honda Accord и Mazda 3 на одном из самых крупных мировых рынков (США) свидетельствует о небольшом откате в этой тенденции. И на то есть веские причины.

Главным аргументом в пользу седанов в последнее время становится не отдельная характеристика, а совокупные расходы за годы эксплуатации. Кроссоверы дают больше пространства и практичности, однако владельцу приходится учитывать увеличившуюся стоимость топлива, обслуживания, страхования и других расходов. На фоне ежегодного подорожания автомобилей и их содержания разница с более легкими седанами становится ощутимее.

Особенно заметной статьей расходов могут стать шины. Даже компактные кроссоверы C-сегмента часто оснащаются колесами диаметром 18–19 дюймов, тогда как флагманские модели используют диски размером 21 дюйм и более. Комплект шин для крупного автомобиля обходится дороже, а регулярная замена четырех покрышек сильно бьет по кошельку владельца.

На эксплуатационные расходы влияет даже масса машины. Внедорожники обычно тяжелее седанов, поэтому шины, тормозные механизмы и элементы подвески испытывают более высокую нагрузку. В результате долгосрочные расходы на обслуживание могут расти прямо пропорционально массе автомобиля.

Еще один фактор – конструкция трансмиссии. Многие кроссоверы и внедорожники оснащаются полным приводом, тогда как седаны нередко используют переднеприводную схему. Более сложная механическая конструкция означает больше компонентов, которые требуют обслуживания, а вместе с этим увеличиваются потенциальные расходы владельца.

Но, пожалуй, самый главный фактор выбора седанов многими покупателями, которые изначально присматривались к кроссоверам, является снижение затрат на топливо. Рост цен на бензин и дизель заставляет обращать внимание на расход горючего. Более тяжелый и высокий кузов кроссовера или внедорожника обладает худшими аэродинамическими характеристиками по сравнению с низким седаном, поэтому на длинной дистанции разница может становиться все более заметной.

Для части покупателей преимущества SUV остаются незыблемыми. Большой салон, увеличенный багажник и третий ряд сидений становятся весомыми аргументами при выборе автомобиля. Однако если автомобилисту не требуется дополнительное пространство, седан способен закрыть его основные транспортные задачи с меньшими расходами на топливо и обслуживание.

Кроме того, низкая масса и меньшая высота кузова дают седанам еще одно важное преимущество перед кроссоверами и внедорожниками – более низкую посадку и связанные с ней ходовые качества, которые сложно обеспечить громоздким автомобилям сегмента SUV. Так что для легковых 4-дверок борьба с сегментом SUV еще не закончена.