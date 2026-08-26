Легендарный внедорожный мотоцикл Honda CT50 Motra из 80-х выставили на торги

Редкий Honda CT50 Motra 1982 года выпуска появился на торгах в США. Компактный внедорожный аппарат получил 49-кубовый двигатель, трехступенчатую коробку передач с двумя диапазонами, два багажника и необычную конструкцию, рассчитанную на эксплуатацию за пределами обычного городского асфальта.

Honda CT50 Motra дебютировал в Японии в 1982 году и создавался как небольшой утилитарный мотоцикл с выраженной внедорожной направленностью. Модель выделялась необычной угловатой внешностью, увеличенной грузовой функциональностью и двухдиапазонной трансмиссией. Motra выпускался ограниченное время, что сегодня делает его интересным экземпляром для коллекционеров малокубатурной техники Honda.

Необычная конструкция и 49-кубовый мотор

Представленный на торгах Motra предназначался для японского рынка, а в США оказался благодаря предыдущему владельцу. Мотоцикл окрашен в зеленый цвет и сохранил характерные высоко расположенные крылья, передний и задний багажники, защиту двигателя и одноместное черное виниловое сиденье. Также установлены двойные зеркала, центральная и боковая подставки и задняя ручка.

Ходовая часть построена вокруг составных 10-дюймовых колес, окрашенных в зеленый цвет. На них установлены шины Bridgestone шириной 5,4 дюйма. За торможение отвечают барабанные механизмы спереди и сзади, а подвеска состоит из обычной передней вилки и двух задних амортизаторов, установленных на маятнике. Продавец сообщает, что задние амортизаторы с регулировкой нагрузки сейчас неисправны.

Перед водителем расположен спидометр с разметкой до 80 км/ч и отметками рекомендуемых точек переключения для низкого и высокого диапазонов. Здесь же находятся контрольные лампы и замок зажигания. Указатель уровня топлива размещен непосредственно на верхней части бака.

Одноцилиндровый четырехтактный двигатель имеет рабочий объем 49 куб. см и оснащен кикстартером. Силовой агрегат работает вместе с автоматическим сцеплением и трехступенчатой механической коробкой передач, имеющей два диапазона. Переключение выполняется рычагом типа «пятка-носок», а передача момента на заднее колесо осуществляется цепью с защитным кожухом.

Пятизначный одометр показывает 3200 км, причем около 50 км из этого значения были пройдены нынешним владельцем. Точный общий пробег неизвестен.

После покупки в 2026 году продавец провел техническое обслуживание. В него вошли чистка карбюратора, замена моторного масла, аккумулятора и свечи зажигания.

Внешнее состояние мотоцикла нельзя назвать идеальным. На переднем крыле и некоторых черных деталях заметны следы перекраски или подкрашивания, на передних вилках присутствуют потертости покрытия, а на фотографиях также видны участки коррозии.

Последней ставкой на Honda CT50 Motra на торгах на данный момент остается сумма в 1200 долларов (около 100 тысяч рублей по нынешнему курсу). Аукцион завершится через 2 дня.