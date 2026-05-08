Mazda RX-7 может триумфально вернуться и удивить мощностью в 500 лошадиных сил

Автопроизводитель из Хиросимы – компания Mazda – сейчас пребывает в затруднительном положении. Падение продаж, снижение рентабельности и стремление к увеличению цен на свои машины привели этот японский бренд к большим проблемам.

Несмотря на это, марка не отказывается от своих перспективных проектов, одним из которых должен стать возрожденный RX-7.

Спортивное купе долгое время называли приоритетным для компании, но недавно появились слухи о том, что Mazda якобы отложила его запуск до лучших времен. Впрочем, в последнем выпуске журнала «BestCarWeb» эти спекуляции были опровергнуты, а также оказались раскрыты многие ранее неизвестные подробности о будущем RX-7.

Машина будет приводиться в движение за счет нового роторного двигателя, передающего мощность непосредственно на задние колеса. Скорее всего, им окажется двухроторный силовой агрегат, объем каждого ротора которого составит 830 кубических сантиметров, что в сумме даст объем примерно 1,7-литра.

В новостях о новом RX-7 также часто упоминается электромотор, достаточно мощный, чтобы приводить автомобиль в движение самостоятельно. Это может служить намеком на гибридную силовую установку с возможностью зарядки от электросети.

Суммарная мощность этой системы (двухроторного мотора и электрического двигателя) в случае с этим проектом может достигнуть 500 лошадиных сил, что значительно выше, чем говорилось в прессе ранее. А если Mazda удастся сделать машину легкой (до 1350 кг), как упоминалось в СМИ изначально, она будет иметь очень хорошее соотношение мощности к весу.

Внешне автомобиль, скорее всего, будет напоминать концепт-кар Iconiс SP (показан на иллюстрациях к этой новости), представленный компанией в 2023 году.

С выходом машины в продажу (ориентировочно в 2028 году) она создаст конкуренцию Toyota GR Supra и Nissan Z Nismo.