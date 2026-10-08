Toyota RAV4 скоро обновится в Японии и немного подорожает

Toyota готовит первое обновление нового RAV4 для японского рынка. Дебют модернизированного кроссовера ожидается в начале ноября, а главным изменением станет расширение набора функций без пересмотра дизайна кузова и салона. Ожидается, что машина также получит чуть более высокую стартовую цену.

Toyota RAV4 впервые появился в 1994 году и стал одной из моделей, сформировавших современный сегмент компактных кроссоверов. За время существования семейство прошло несколько поколений и постепенно получило более широкий набор гибридных силовых установок. Актуальная генерация модели дебютировала в мае 2025 года, после чего стала доступна для российских покупателей через схему «серого» импорта. Цены на такие машины сейчас варьируются от 3,35 до 7,8 млн рублей.

В Японии нынешний RAV4 шестого поколения предлагается в четырех исполнениях: Adventure HEV, Z HEV, Z PHEV и GR Sport PHEV. Все версии оснащаются полным приводом E-Four.

Ожидается, что японская версия обновленного кроссовера сохранит нынешний внешний вид и компоновку интерьера. Главным техническим дополнением станет система выбора режима движения по бездорожью Multi-Terrain Select. Помимо уже доступных режимов Normal, Sport и Snow, появятся Mud & Sand и Rock & Dirt. Система предназначена для выбора подходящего режима при движении по сложным дорожным покрытиям.

Гамма силовых установок также останется прежней. RAV4 будет предлагаться с 2,5-литровой гибридной установкой и 2,5-литровой системой PHEV. Обычный гибрид использует систему THS пятого поколения и развивает суммарно 240 лошадиных сил.

Подключаемая гибридная версия получила систему THS шестого поколения – первую подобную разработку в группе Toyota. Увеличенная емкость тяговой батареи позволила довести максимальную мощность до 329 лошадиных сил, а запас хода на электротяге – до 151 километра. Для PHEV-установки также предусмотрена поддержка быстрой зарядки постоянным током. С 10 до 80% батарея заряжается за 28 минут.

Небольшие изменения, которые ждут RAV4 с модернизацией, окажут прямое влияние на его стартовую цену, которая может увеличиться примерно на 50 тысяч иен (около 27 тысяч рублей по текущему курсу). В итоге на родине за автомобиль будут просить от 4 миллионов 549 тысяч 600 иен до 6 миллионов 350 тысяч 300 иен (2 миллиона 460 тысяч – 3 миллиона 435 тысяч рублей).