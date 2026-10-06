Самый нетрадиционный мотоцикл в истории с радиальным двигателем в колесе

Современные мотоциклы – кладезь инноваций? Как бы не так! В начале 1920-х годов немецкие инженеры создали одну из самых необычных 2-колесных моделей в истории.

Megola получил пятицилиндровый радиальный двигатель, установленный внутри переднего колеса, из-за чего конструкция машины радикально отличалась от привычных мотоциклов того времени. Необычная схема не помешала модели выступать в гонках и показывать высокую для 1920-х годов скорость.

Главная особенность Megola скрывалась в переднем колесе. Пять цилиндров располагались радиально и вращались вокруг оси колеса, подобно авиационным двигателям времен Первой мировой войны. Рабочий объем двигателя составлял 640 куб. см, частота вращения достигала 960 об/мин, тогда как само колесо вращалось со скоростью примерно 600 об/мин.

Отдельной «фишкой» конструкции этой модели стало отсутствие сцепления и коробки передач. Нейтральной передачи тоже не было, поэтому остановка двигателя означала полную остановку мотоцикла. Запуск выполнялся толканием мотоцикла либо вращением переднего колеса. Гонщикам приходилось двигаться по кругу перед стартом гонки, чтобы двигатель продолжал работать.

Шасси Megola представляло собой коробчатую стальную раму, сваренную и соединенную заклепками. Топливный бак находился в передней части, а топливо перекачивалось во вспомогательный резервуар, установленный справа на передней рессорной вилке. За торможение отвечал барабанный механизм на заднем колесе.

Несмотря на радикальную конструкцию, Megola участвовал в соревнованиях с официальной заводской командой. Гоночная версия развивала около 137 км/ч, что для мотоцикла 1920-х годов было серьезным результатом.

Производство продолжалось четыре года, за которые выпустили около 2 тысяч экземпляров. До наших дней дошли лишь немногие из них, за которыми охотятся коллекционеры.

В последний раз Megola видели на аукционе в далеком 2016 году, где его продали примерно за 107 тысяч долларов, что сегодня эквивалентно сумме в 9 миллионов 160 тысяч российских рублей.