В Европе продают хардкорную Lada Niva, созданную для тяжелого бездорожья

Автомобили Lada по-прежнему интересны европейцам, на что может намекать немало объявлений о продаже таких машин на местных классифайдах. Однако накануне нашей редакции удалось обнаружить буквально «вишенку на торте» среди таких предложений.

Один из немецких автосалонов выставил в своем шоу-руме внедорожник Lada Niva, но не простой, а хардкорный вариант этой модели. 3-дверную «Ладу» переоборудовали так, будто ей завтра предстоит выступать в чемпионате мира по ралли.

Судя по описанию к объявлению, проект особой Niva носит имя MM-Design Nr.17 в честь Марко Мюллера, который является создателем такой модификации российского внедорожника.

В своей работе он, очевидно, опирался на внедорожные проекты Zubr, которые ранее представила местная фирма ACG-Auto Center. По крайней мере, на это указывает металлический «кенгурятник» с соответствующей надписью спереди. В остальном же это дикая смесь стоковой «Нивы» с тем, какой ее хотели бы видеть все любители внедорожных приключений.

В объявлении говорится, что машина получила внедорожные колеса со стальными легкосплавными дисками, расширители колесных арок, багажник на крыше, переднюю и заднюю лестницы, подножки, защиту днища, двигателя и коробки передач, а также усиленные элементы кузова.

За ее новый образ отвечают 16-дюймовые черные диски Bronto с шинами All Terrain Zarelli, расширители колесных арок, передняя планка «Зубр», задняя лестница «Зубр», черные подножки и крупный багажник на крыше. Также установлены раздвижные окна Explore с решетчатой защитой, внедорожный воздухозаборник и дополнительные вентиляционные отверстия.

Среди технических доработок указаны подвеска OME-Strauss с усиленными пролетными балками стоимостью 3500 евро, защита двигателя и коробки передач, спортивный руль Raid диаметром 35 мм, алюминиевая ручка КПП Sparco и спортивная выхлопная система Fox из нержавеющей стали с двумя трапециевидными выходами.

Внешнее оформление дополнено глянцевой черной решеткой радиатора, черными глянцевыми корпусами наружных зеркал и элементами в черном полуглянцевом исполнении. Клапанная крышка окрашена в темно-синий цвет, а в грузовом отсеке установлен черный резиновый коврик.

Светотехника полностью переведена на LED: установлены светодиодные фары, дневные ходовые огни с указателями поворота, задние фонари и светодиодные элементы на багажнике. Также заявлены передняя светодиодная панель размером 21 дюйм и дополнительная панель на крыше размером 42 дюйма.

Утверждается, что весь комплект переоборудования обошелся создателям этой Lada Niva в сумму 15 тысяч евро (примерно 1,4 млн рублей по нынешнему курсу). Но сама машина (2021 года выпуска) в итоговом виде, разумеется, стоит еще дороже.

Согласно объявлению, размещенному на сайте Mobile.de, за хардкорную «Ниву» продавец из Германии собирается выручить 31 тысячу 888 евро или около 3 миллионов 65 тысяч рублей по текущему курсу.