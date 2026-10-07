Новый недорогой рамный внедорожник Toyota почти готов к премьере

Независимый рендер нового Toyota Fortuner 2027

Toyota Fortuner следующего поколения проходит испытания в Таиланде, где прототип вновь попал в объективы фотошпионов.

На этот раз тестовый автомобиль раскрыл новые детали задней части, а установленный спереди радар и камера за лобовым стеклом намекнули на возможное появление у этого рамного внедорожника расширенного комплекса автономного управления ADAS. Кроме того, внедорожник также ждет серьезная модернизация салона и оснащения.

Напомним, Toyota Fortuner дебютировал в 2004 году как среднеразмерный рамный внедорожник, созданный на базе пикапа Hilux. В 2015-м машина перешла во второе поколение, а в 2020-м была обновлена. Сейчас она представлена на ряде рынков Азии и других регионов.

Очередной тестовый прототип нового Fortuner получил плотную маскировку задней двери и бампера. На крыше заметна антенна в форме «акульего плавника». Ранее на испытательных автомобилях уже были запечатлены более узкие фары, увеличенная решетка радиатора и более угловатое оформление передней части.

Если обратить внимание на оснащение передней части тестовой машины, то все станет еще интереснее. В ее конструкции виден фронтальный радар, а за лобовым стеклом установлена камера. Наличие обоих компонентов может свидетельствовать о тестировании систем помощи водителю из комплекса автономного управления ADAS, но на каких рынках он будет доступен пока неизвестно.

Toyota пока не раскрыла официальный дизайн нового Fortuner и полный перечень оборудования, но, судя по первым шпионским фото и независимым рендерам, от внешности машины можно ждать дизайна, который уже все видели в свежей генерации пикапа Hilux.

Интерьер, как ожидается, тоже существенно изменится. Часть решений может перейти от Toyota Hilux девятого поколения, включая оформление приборной панели, информационно-развлекательную систему и ряд технологических функций.

В силовой гамме, скорее всего, сохранится 2,8-литровый дизельный двигатель. О других моторах информации пока нет.

Официальный дебют нового Toyota Fortuner может состояться до конца 2026 года, а продажи машины с большой долей вероятности начнутся уже в 2027-м. Главными рынками сбыта автомобиля, как и прежде, станут страны Юго-Восточной Азии.

Кроме того, внедорожник точно доберется до России по схеме альтернативного импорта, но его цена вряд ли будет доступной из-за мощности свыше 160 л.с., необходимых для применения льготной ставки утильсбора для физлиц.