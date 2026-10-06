Toyota Yaris Cross следующего поколения: чего нового ждать от популярного компакт-кроссовера

Toyota работает над новым поколением своего популярного компактного SUV Yaris Cross, который может дебютировать в ближайшие пару лет. Ожидается, что главным изменением в нем станет даже не дизайн, который, разумеется, заметно поменяется в сравнении с предшественником, а переход от нынешнего 1,5-литрового 3-цилиндрового двигателя к новому 1,5-литровому рядному 4-цилиндровому агрегату.

Актуальный Toyota Yaris Cross представили в Японии в августе 2020 года. Компактный кроссовер построен на платформе GA-B, которую также использует Yaris. Текущая версия пережила небольшой рестайлинг в январе 2024 года, после чего получила новые изменения в марте и августе 2026 года.

Габариты при смене генерации, судя по предварительной информации, серьезно поменяться не должны. Сейчас длина кроссовера составляет 4180–4185 мм в зависимости от комплектации, ширина – 1765 мм, высота – 1580–1590 мм, колесная база – 2560 мм. Для следующего поколения называют около 4200 мм в длину, 1765 мм в ширину и 1580 мм в высоту при сохранении колесной базы на уровне примерно 2560 мм.

Снаружи отличить новую модель от предыдущей, вероятно, можно будет по перелицованной передней части кузова с более узкими фарами, расширенной решеткой радиатора и оспортивленным бампером. Боковины, вероятно, останутся прежними, а корма примерит как минимум новый блок задних фонарей и другой бампер.

Салон может получить более глубокую цифровую модернизацию. Внутри ждут появления крупного центрального дисплея, полностью цифровой приборной панели и информационно-развлекательной системы нового поколения с поддержкой голосового управления на базе искусственного интеллекта.

Одним из ключевых изменений, как ожидается, станет силовая установка машины. Сейчас бензиновый Yaris Cross оснащается 1,5-литровым рядным 3-цилиндровым мотором Dynamic Force M15A-FKS мощностью 120 л.с. и максимальным крутящим моментом 145 Нм. Для следующей генерации рассматривается новый 1,5-литровый рядный 4-цилиндровый двигатель.

Разработка нового семейства силовых агрегатов была объявлена Toyota в мае 2024 года. В него входят моторы объемом 1,5 и 2 литра, созданные с учетом дальнейшей электрификации. Атмосферный 1,5-литровый двигатель должен стать примерно на 10% компактнее по объему и общей высоте относительно нынешнего 1,5-литрового 3-цилиндрового агрегата. Также разрабатывается версия с турбонаддувом.

Для бензиновой версии следующего поколения ожидается мощность около 130 л.с. Гибрид может получить двигатель с отдачей примерно 100 л.с., а производительность электромотора рассчитывают увеличить примерно до 100 л.с.

Гибридная версия, по неофициальным данным, будет ориентирована на расход топлива около 3,03 л/100 км по циклу WLTC. Для сравнения, лучший показатель нынешнего Yaris Cross составляет 3,25 л/100 км.

Официальный дебют новой генерации этого кроссовера может состояться в 2028 году, то есть спустя 8 лет с момента его первоначального запуска.