Японцы придумали инновационную 6-колесную инвалидную коляску

Японская фирма Nikken Lease представила самоходную инвалидную коляску Legend с шестью колесами, рассчитанную на использование не только в помещениях, но и на улице. Конструкция призвана снизить риск застревания колес в рельсовых канавках на железнодорожных переездах и упростить движение в узких пространствах. Модель также получила необычную систему регулировки сиденья и спинки, рассчитанную на людей с ограниченной подвижностью и нарушениями осанки.

Инвалидные коляски с ручным приводом традиционно используют передние поворотные колеса небольшого диаметра, которые облегчают маневрирование. Для эксплуатации на улице конструкция колес и положение ведущей оси имеют большое значение, поскольку препятствия, неровности и узкие проезды требуют от пользователя дополнительных усилий.

В обычных инвалидных колясках небольшие передние колеса могут попасть в канавки железнодорожных переездов. Кабинет министров Японии, согласно официальному отчету, относит попадание колес в рельсовые канавки и их застревание к основным причинам аварий на железнодорожных переездах в стране. В 2025 году в парламенте даже обсуждались меры против подобных происшествий.

В модели Legend разработчики инвалидной коляски изменили расположение ведущего колеса с ручным приводом. Оно вынесено вперед, а его ось расположена непосредственно под центром тяжести пользователя. Туловище оказывается над осью, благодаря чему для вращения ведущего колеса требуется меньше усилий. Пользователю не нужно наклонять верхнюю часть тела вперед, а руки могут находиться в естественном положении.

Конструкция позволяет управлять коляской разными способами. Двигаться вперед можно не только двумя руками, но и при помощи ног либо одной руки и одной ноги. Шесть колес также обеспечивают возможность быстро менять направление движения.

Еще одна необычная функция – боковое перемещение. Специальный механизм позволяет поднять ведущие колеса, оставив контакт с поверхностью только у передних и задних роликов. Благодаря этому Legend может двигаться боком и разворачиваться в ограниченном пространстве. Такая возможность особенно полезна в узких помещениях и коридорах.

У японской новинки есть также регулировка положения пользователя. Угол наклона сиденья можно менять в диапазоне от 0 до 10 градусов. Спинка оснащена двумя кривошипами, благодаря которым левая и правая стороны регулируются независимо друг от друга, что положительным образом скажется на удобстве людей с сутулостью, искривлением позвоночника или ограниченной подвижностью одной стороны тела.

Конструкция позволяет передвигаться с поднятыми над землей передними поворотными колесами. Это снижает вероятность их попадания в канаву. Ведущие колеса также рассчитаны на преодоление других подобных препятствий.

Официальная премьера 6-колесной инвалидной коляски Legend состоится в Токио на Международной выставке товаров для домашнего ухода и реабилитации, которая откроет свои двери посетителям уже завтра, 7 октября.