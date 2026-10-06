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Новый внедорожный квадроцикл Kawasaki Brute Force сможет легально ездить по общественным дорогам

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
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Квадроциклы Kawasaki Brute Force обзавелись дорожными версиями

Новый внедорожный квадроцикл Kawasaki Brute Force сможет легально ездить по общественным дорогам

Компания Kawasaki обновила линейку квадроциклов Brute Force к 2027 модельному году, представив версии 300 и 450 для европейского рынка. Главным изменением стала их сертификация по категории T-Cat, благодаря которой техника получила возможность регистрации и эксплуатации на дорогах общего пользования.

Семейство Kawasaki Brute Force относится к линейке утилитарных квадроциклов японской марки. Название Brute Force Kawasaki использует для моделей с упором на работу вне дорог и эксплуатацию в условиях, где важны тяговые возможности и практичность. В европейской линейке семейство представлено несколькими вариантами с разным объемом двигателя.

В начале октября компания представила в «Старом Свете» Brute Force 300 и Brute Force 450 2027 модельного года. В Европе квадроциклы будут продаваться как тракторы категории T, предназначенные для сельскохозяйственного и лесозаготовительного применения. Соответствие этой классификации позволяет получить номерной знак и выезжать на дороги общего пользования.

Brute Force 300 получил двигатель с системой впрыска топлива и водяным охлаждением. В паре с ним работает вариатор с бесступенчатой трансмиссией и центробежной муфтой. Комбинация рассчитана на отзывчивую передачу мощности и удобное управление, сохраняя естественное торможение двигателем.

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Все три исполнения обзавелись оборудованием T-Cat. Внешнюю светотехнику полностью адаптировали к дорожному использованию: установлены светодиодные фары и задние фонари, а указатели поворота встроены в конструкцию.

Новый внедорожный квадроцикл Kawasaki Brute Force сможет легально ездить по общественным дорогам

Отдельный переключатель на руле управляет светодиодной рабочей фарой. Она включается независимо от основной оптики. Когда рабочий свет активирован, кнопка переключателя подсвечивается, предупреждая водителя о включенной фаре и снижая риск случайного использования рабочего освещения при движении по дорогам общего пользования.

Для всех трех квадроциклов предусмотрен режим ограничения скорости. Он включается кнопкой в нижней левой части приборной панели, а подсветка кнопки показывает, что ограничитель активирован.

В стандартное оснащение также входят буксировочный крюк внутри переднего бампера, зеркала заднего вида, звуковой сигнал и аварийная сигнализация. На технике предусмотрены держатель номерного знака и его подсветка. В верхней части приборной панели установлен индикатор неисправности тормозной системы.

Выхлопная система соответствует европейским требованиям по уровню шума. Фаркоп и разъем для задних фонарей прицепа также входят в стандартное оснащение.

Цена обеих дорожных версий Kawasaki Brute Force пока не объявлена.

Фото:Kawasaki

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