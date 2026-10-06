Новый внедорожный квадроцикл Kawasaki Brute Force сможет легально ездить по общественным дорогам

Компания Kawasaki обновила линейку квадроциклов Brute Force к 2027 модельному году, представив версии 300 и 450 для европейского рынка. Главным изменением стала их сертификация по категории T-Cat, благодаря которой техника получила возможность регистрации и эксплуатации на дорогах общего пользования.

Семейство Kawasaki Brute Force относится к линейке утилитарных квадроциклов японской марки. Название Brute Force Kawasaki использует для моделей с упором на работу вне дорог и эксплуатацию в условиях, где важны тяговые возможности и практичность. В европейской линейке семейство представлено несколькими вариантами с разным объемом двигателя.

В начале октября компания представила в «Старом Свете» Brute Force 300 и Brute Force 450 2027 модельного года. В Европе квадроциклы будут продаваться как тракторы категории T, предназначенные для сельскохозяйственного и лесозаготовительного применения. Соответствие этой классификации позволяет получить номерной знак и выезжать на дороги общего пользования.

Brute Force 300 получил двигатель с системой впрыска топлива и водяным охлаждением. В паре с ним работает вариатор с бесступенчатой трансмиссией и центробежной муфтой. Комбинация рассчитана на отзывчивую передачу мощности и удобное управление, сохраняя естественное торможение двигателем.

Все три исполнения обзавелись оборудованием T-Cat. Внешнюю светотехнику полностью адаптировали к дорожному использованию: установлены светодиодные фары и задние фонари, а указатели поворота встроены в конструкцию.

Отдельный переключатель на руле управляет светодиодной рабочей фарой. Она включается независимо от основной оптики. Когда рабочий свет активирован, кнопка переключателя подсвечивается, предупреждая водителя о включенной фаре и снижая риск случайного использования рабочего освещения при движении по дорогам общего пользования.

Для всех трех квадроциклов предусмотрен режим ограничения скорости. Он включается кнопкой в нижней левой части приборной панели, а подсветка кнопки показывает, что ограничитель активирован.

В стандартное оснащение также входят буксировочный крюк внутри переднего бампера, зеркала заднего вида, звуковой сигнал и аварийная сигнализация. На технике предусмотрены держатель номерного знака и его подсветка. В верхней части приборной панели установлен индикатор неисправности тормозной системы.

Выхлопная система соответствует европейским требованиям по уровню шума. Фаркоп и разъем для задних фонарей прицепа также входят в стандартное оснащение.

Цена обеих дорожных версий Kawasaki Brute Force пока не объявлена.