Toyota MR2 может вернуться в 2028 году с полным приводом

Независимый рендер возрожденного купе Toyota MR2 2028

Toyota, похоже, приближается к возвращению среднемоторного спортивного автомобиля, который может продолжить историю MR2 уже в совершенно новом формате. Разработка прототипов постепенно выходит за рамки экспериментов на базе GR Yaris, а появившийся на испытаниях двухдверный автомобиль получил пропорции полноценного спорткара. Предполагается, что серийная модель может дебютировать в 2028 году, получить новый турбомотор и впервые для семейства приобрести полный привод.

Toyota MR2 появилась в 1984 году и стала первым серийным среднемоторным автомобилем японской марки. Второе поколение дебютировало в 1989 году и получило более крупные размеры и спортивную внешность. В 1999 году Toyota представила третью генерацию, известную в Японии как MR-S. Производство завершилось в 2007 году, после чего в линейке марки не было прямого продолжения среднемоторного двухместного спорткара.

Новая разработка, по слухам, будет заметно отличаться от прежней философии MR2. В центральной части кузова, предположительно, разместят новый 2-литровый рядный четырехцилиндровый турбодвигатель G20E, который рассматривается для автомобилей следующего поколения Toyota.

Его конструкция компактнее традиционных 2,4-литровых агрегатов, а размеры силовой установки позволяют использовать более низкий капот и уменьшать высоту кузова. Для среднемоторной компоновки это делает двигатель одним из наиболее подходящих кандидатов.

Первым серьезным намеком на подобный проект стал концепт GR Yaris M, показанный на Токийском автосалоне 2025 года. Внешне он был выполнен в стилистике GR Yaris, но двигатель перенесли из передней части кузова за салон. Экспериментальная машина получила новый 2,0-литровый турбированный четырехцилиндровый мотор и среднемоторную компоновку.

Испытательная машина уже не напоминает обычный хэтчбек. У нее низкая крыша, расширенные крылья и крупные боковые воздухозаборники, а пропорции гораздо ближе к полноценному спортивному автомобилю. Для прототипа использованы детали от существующих моделей, поэтому его внешний вид не следует воспринимать как точный образ будущей серийной версии. Вместе с тем сама архитектура кузова показывает переход проекта к следующему этапу.

Какими будут мощностные характеристики нового MR2 пока неизвестно. Официальные характеристики серийного автомобиля Toyota пока не раскрыла, однако последние утечки в японской прессе указывают на диапазон около 400–450 л.с. Для спортивной версии рассматривается и более высокая отдача. Если эти показатели подтвердятся, новая машина окажется заметно мощнее исторических MR2.

Еще сильнее изменить характер модели способен полный привод. Все предыдущие поколения MR2 использовали среднемоторную компоновку с приводом на задние колеса, тогда как для нового автомобиля рассматривается сочетание центрального расположения двигателя с AWD.

Предполагается, что такая схема поможет эффективнее передавать на дорогу мощность свыше 400 л.с. и станет частью новой концепции спортивного автомобиля Toyota, а не попыткой просто воспроизвести прежний MR2.