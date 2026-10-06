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Toyota MR2 может вернуться в 2028 году с полным приводом

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
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Новое поколение среднемоторного спорткара Toyota получит более 400 л.с.

Toyota MR2 может вернуться в 2028 году с полным приводом
Независимый рендер возрожденного купе Toyota MR2 2028

Toyota, похоже, приближается к возвращению среднемоторного спортивного автомобиля, который может продолжить историю MR2 уже в совершенно новом формате. Разработка прототипов постепенно выходит за рамки экспериментов на базе GR Yaris, а появившийся на испытаниях двухдверный автомобиль получил пропорции полноценного спорткара. Предполагается, что серийная модель может дебютировать в 2028 году, получить новый турбомотор и впервые для семейства приобрести полный привод.

Toyota MR2 появилась в 1984 году и стала первым серийным среднемоторным автомобилем японской марки. Второе поколение дебютировало в 1989 году и получило более крупные размеры и спортивную внешность. В 1999 году Toyota представила третью генерацию, известную в Японии как MR-S. Производство завершилось в 2007 году, после чего в линейке марки не было прямого продолжения среднемоторного двухместного спорткара.

Новая разработка, по слухам, будет заметно отличаться от прежней философии MR2. В центральной части кузова, предположительно, разместят новый 2-литровый рядный четырехцилиндровый турбодвигатель G20E, который рассматривается для автомобилей следующего поколения Toyota.

Его конструкция компактнее традиционных 2,4-литровых агрегатов, а размеры силовой установки позволяют использовать более низкий капот и уменьшать высоту кузова. Для среднемоторной компоновки это делает двигатель одним из наиболее подходящих кандидатов.

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Первым серьезным намеком на подобный проект стал концепт GR Yaris M, показанный на Токийском автосалоне 2025 года. Внешне он был выполнен в стилистике GR Yaris, но двигатель перенесли из передней части кузова за салон. Экспериментальная машина получила новый 2,0-литровый турбированный четырехцилиндровый мотор и среднемоторную компоновку.

Испытательная машина уже не напоминает обычный хэтчбек. У нее низкая крыша, расширенные крылья и крупные боковые воздухозаборники, а пропорции гораздо ближе к полноценному спортивному автомобилю. Для прототипа использованы детали от существующих моделей, поэтому его внешний вид не следует воспринимать как точный образ будущей серийной версии. Вместе с тем сама архитектура кузова показывает переход проекта к следующему этапу.

Какими будут мощностные характеристики нового MR2 пока неизвестно. Официальные характеристики серийного автомобиля Toyota пока не раскрыла, однако последние утечки в японской прессе указывают на диапазон около 400–450 л.с. Для спортивной версии рассматривается и более высокая отдача. Если эти показатели подтвердятся, новая машина окажется заметно мощнее исторических MR2.

Еще сильнее изменить характер модели способен полный привод. Все предыдущие поколения MR2 использовали среднемоторную компоновку с приводом на задние колеса, тогда как для нового автомобиля рассматривается сочетание центрального расположения двигателя с AWD.

Предполагается, что такая схема поможет эффективнее передавать на дорогу мощность свыше 400 л.с. и станет частью новой концепции спортивного автомобиля Toyota, а не попыткой просто воспроизвести прежний MR2.

Фото:Response

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